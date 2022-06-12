الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستأهل ممثلا الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، (متوسطة الفرسان وثانوية طيبة بالزلفي) للمباراة النهائية لبطولة المملكة لنخبة دوري المدراس والمقامة في محافظة جدة.ورفع منسوبو ومنسوبات التعليم بالمنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد الحضور المتميز لمنتخبات المدارس في بطولة المملكة لنخبة دوري المدراس، مقدمين شكرهم لسموه على دعمه وتحفيزه المتواصل لجميع أنشطة وبرامج التعليم مما كان له الأثر في استمرار تحقيق الإنجازات.يذكر أن دوري المدارس يحظى برعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لا سيما مع استمرار الشراكة المتميزة بين الوزارتين، الهادفة إلى تنمية وتطوير المواهب الرياضية في مدارس التعليم العام ليحقق هذا المشروع أهدافه في اكتشاف المواهب وبناء مجتمع صحي رياضي وحيوي.وكانت هذه البطولة قد شارك بها من إدارة تعليم الرياض أكثر من 12 ألف طالب، مثلوا 1113 فريقًا مشاركًا، من 354 مدرسة، فيما جهز 26 ملعبًا رياضيًا لاحتضان مباريات دوري المدارس، واستضافة الفرق المشاركة، بتنظيم لجان ضمت 132 مشرفًا، و80 حكمًا، و26 مسعفًا في الفرق الطبية.// انتهى //17:27ت م0127