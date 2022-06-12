جدة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مقر المنظمة اليوم، سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة والمندوب الدائم لبلاده لدى المنظمة عمر جبريل سالا.وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين المنظمة وجامبيا.وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بدور جامبيا النشط داخل منظمة التعاون الإسلامي وفي العمل الإسلامي المشترك.// انتهى //17:48ت م0128