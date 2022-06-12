جدة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأقر مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات زيادةً قدرها 600 مليون دينار إسلامي (ما يعادل حوالي 805 ملايين دولار أمريكي)، في رأس مال المؤسسة التي تنفرد بكونها أكبر مؤسسة تأمين متعددة الأطراف متوافقة مع أحكام الشريعة في العالم.وأقر المحافظون خلال اجتماعهم السنوي الــ29 الذي عُقِد في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، زيادة بلغت نسبتها 150% في رأس مال المؤسسة المصرَّح به, ليصبح مليار دينار إسلامي، أي حوالي 1.35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر زيادة في تاريخ المؤسسة، فيما سيُزاد رأس المال المكتتب بنسبة 168%, ليرتفع من 297 مليون دينار إسلامي, أي حوالي 398 مليون دولار أمريكي إلى 797 مليون دينار إسلامي, أي حوالي 1.08 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى تخصيص فئة من الأسهم الخاصة تضم 100 مليون دينار إسلامي، أي حوالي 135 مليون دولار أمريكي من زيادة رأس المال لاكتتاب المؤسسات المالية المملوكة للدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.وكان اجتماع مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قد أقر التقرير السنوي والبيانات المالية المراجعة للمؤسسة للعام 2021، فيما تؤكد الموافقة على زيادة رأس المال على الدعم الراسخ الذي تتلقاه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من قبل دولها الأعضاء، التي تأتي بمثابة المصادقة على الخطط الإستراتيجية التي وضعتها المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولها الأعضاء. علاوة على ذلك، تبرِز الموافقة على هذه الزيادة مدى تنوع الموارد الرأسمالية مع انضمام المؤسسات المالية، في الوقت الذي تعطي فيه المؤسسة الأولوية للمهمة التي تؤديها تجاه دولها الأعضاء.وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة القيسي أن زيادة رأس المال سترفع من القدرة المالية للمؤسسة، كما ستعزز من موارد حقوق الملكية القادرة على تحمل الخسائر، وتحسن مركز المؤسسة التنافسي في السوق، وقدرتها على توليد رأس المال الداخلي, وبذلك ستدعم أسسها الائتمانية.// انتهى //17:49ت م0130