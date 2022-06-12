جدة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر المنظمة اليوم , القنصل العام لدولة فلسطين السفير محمود الأسدي .وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في فلسطين وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات إسرائيلية خطيرة.وأكد الأمين العام للمنظمة أن قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية على أجندة المنظمة منذ نشأتها، وما تزال تحظى بصدارة اهتماماتها وتحركاتها السياسية مع الأطراف الدولية الفاعلة.// انتهى //17:50ت م0131