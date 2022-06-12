الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستنطلق الخميس المقبل، البطولة المفتوحة الخامسة للهوكي، وتستمر يومين، يتنافس خلالها 40 لاعباً يمثلون أربع فرق من المملكة، في أكاديمية وعد في محافظة جدة، تحت إشراف الاتحاد السعودي للهوكي.وتعدّ البطولة امتدادًا لبطولات ينظمها اتحاد اللعبة للهوكي على مستوى المملكة، بعد نجاح البطولة الأولى التي جرت في الدمام، في سبتمبر الماضي، إلى جانب البطولة الثانية التي نُظمت في محافظة جدة خلال أكتوبر الماضي، إضافة للبطولة الثالثة التي أقيمت في الرياض والرابعة التي أقيمت أخيراً في الدمام.وأشار رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل، إلى حرص الاتحاد على تنظيم بطولات للعبة بمختلف مناطق المملكة، بهدف نشر ثقافة الهوكي والتعريف بها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من تطور، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ذات العلاقة بتطوير الرياضة ورفع عدد ممارسيها في المملكة.// انتهى //18:25ت م0136