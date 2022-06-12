الدمام 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بعد غدٍ، حفل تخريج الدفعة الأولى لطلاب وطالبات الأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك)، وذلك في مقر غرفة الشرقية بالدمام.وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية رانيه معلا أن عدد خريجي هذه الدفعة بلغ 18 طالباً وطالبةً التحقوا ببرنامج الدبلوم السعودي السويسري العالمي لمدة سنتين، والذي يؤهلهم ليصبحوا طهاة محترفين بمعايير عالمية تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في برامج تمكين الشباب بمختلف المجالات الحياتية، مشيرةً إلى أنه سيتاح للخريجين وظائف برواتب مجزية بفنادق ومطاعم عالمية، وكذلك فرص للابتعاث الخارجي لشهادة البكالوريوس وأن يكملوا كأساتذة معيدين بالأكاديمية.يُذكر أن الدبلوم العالمي في فنون الطهي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية السويسرية.// انتهى //18:58ت م0138