باماكو 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسقُتل خمسة أشخاص، بينهم عناصر في الجمارك ومدنيّون، في "هجوم إرهابي" جنوب شرق مالي استهدف نقطة جمركيّة.ونقلت وكالة الأنباء المالية تأكيد مصادر محلية وعسكرية بالجهة اليوم أن الهجوم وقع عند مركز أمني بالقرب من مدينة كوتيالا، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة حاليا .وفي السياق ذاته قام الجيش المالي، بعملية بحث في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف تُنسَب إلى إرهابيين.// انتهى //19:26ت م0139