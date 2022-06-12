الطائف 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسعززت أمانة الطائف ممثلة في بلديات شرق وغرب الطائف خطط العمل الميدانية في محاور النظافة والإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضري والرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية، خلال الثلث الأول من شهر ذي القعدة، بزيادة أعداد الآليات والعمالة والمراقبين وفرق الرصد والمعالجة.وأوضحت الأمانة أن البلديات قامت بجهد مضاعف لتحقيق مستويات أداء مرتفعة، إذ قامت فرق العمل الميدانية برفع أكثر من 80 طنًا من مخلفات البناء والمخلفات الصلبة ومخرجات المنازل من النفايات.كما نفذت فرق الإصحاح البيئي برامج تشغيلية مطورة للرش الضبابي لشوارع أحياء شرق وغرب الطائف ورش حاويات النفايات، شملت أكثر من 12 ألف حاوية نفايات ومعالجة 10 مستنقعات ومواقع لتجمع المياه الراكدة، وذلك من خلال فرق عملت على مدار الساعة تهدف إلى القضاء على بؤر التكاثر الحشري.وبينت الأمانة أنها دعمت برامج تحسين المشهد الحضري بأحياء شرق وغرب الطائف بفرق عمل إضافية لتسريع وتيرة الإنجاز برصد التشوهات ومعالجتها ووضع حلول نهائية تضمن عدم تكرارها، ورفعت آليات الأمانة أكثر من 200 سيارة خربة وهيكل تالف من الشوارع والمواقف والساحات بالأحياء .وضبطت فرق الرقابة البلدية بالفروع أكثر من 100 مخالفة للاشتراطات البلدية خلال الجولات الرقابية المكثفة لتعزيز سلامة وجودة المعروضات شملت المطاعم والمخابز والمغاسل ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات الحلاقة والمستودعات الغذائية.// انتهى //19:26ت م0140