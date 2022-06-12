بريدة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم، مبادرة "تحسين وتطوير قطاع الماشية", بمدينة الأنعام بمدينة بريدة, ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة, بالشراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية ممثلةً بالجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة، بحضور المدير العام لإدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور العربي العميم، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.وتهدف المبادرة إلى دعم منتجات الأعلاف؛ لتحسين وتطوير قطاع الماشية, وتعزيز جانب التثقيف والتواصل بين المربين لتبادل ونشر المعلومات, وتحسين ممارسات إدارة القطيع, ومسارات التغذية, والممارسات الصحية, والتحسين الوراثي.وتأتي المبادرة لتطوير واستدامة قطاع الثروة الحيوانية, وتحويله من نظم التربية التقليدية إلى نظم التربية الحديثة ورفع الإنتاجية, والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة, والاستغلال الأمثل له باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، وتقليل التكاليف الإنتاجية على المربين, مما يسهم في تعزيز إنتاجية قطاع الماشية.يذكر أن منطقة القصيم تمتلك ما يزيد عن 3 ملايين من الماشية, تتنوع بين الأبقار والإبل والأغنام والماعز والخيول, حيث ستسهم المبادرة في دعم وتطوير الإنتاج ودعم المربين المبتدئين لتطوير إنتاجهم من الماشية.// انتهى//19:32ت م0142