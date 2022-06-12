عمّان 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بالمستشار الدفاعي البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارتن سامبسون، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري, وآلية التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //19:37ت م0143