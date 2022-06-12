الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ملتقى التدريب المكثف للموهوبين والموهوبات.وينفذ الملتقى على ثلاث مراحل, ويستمر حتى 31 يوليو 2022، في تخصصات الرياضيات، والمعلوماتية، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، إذ يعد الملتقى أكبر ملتقى تدريبي لطلبة الأولمبياد الدولي، ويتضمن العديد من المستويات التدريبية النظرية والعملية، ويتخلله العديد من الاختبارات التشخيصية والاختبارات الخاصة بالترشيح للمرحلة التالية.ويضم الملتقى 185 طالباً وطالبة، موزعين على التخصصات المستهدفة بواقع 45 في الرياضيات، و35 في المعلوماتية، و31 في الكيمياء، و27 في الفيزياء، و25 في الأحياء، و25 في العلوم، ويقوم على تدريبهم 23 من نخبة المدربين السعوديين والدوليين بإشراف 6 مشرفين، بواقع 312 ساعة تدريبية لكل تخصص، وإجمالي 1872 ساعة.ويأتي ملتقى التدريب المكثف بالتعاون مع جامعة "كاوست"، انطلاقاً من دور مؤسسة "موهبة" في رعاية الموهوبين والموهوبات, وتوفير البرامج التدريبية التي تعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقات والأولمبيادات الدولية.// انتهى //19:56ت م0145