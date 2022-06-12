الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسنيابةً عن صاحبِ السمو الملكي الأمير فيصلِ بنِ بندرِ بنِ عبدِالعزيزِ أميرِ منطقةِ الرياضِ، حضرَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمين المنطقة - اليوم- حفلَ سفارةِ جمهوريةِ أذربيجان لدى المملكة؛بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها؛وذلك بفندق الماريوت بحي السفارات في الرياض.وكانَ في استقبال سموه لدى وصوله مقرَّ الحفلِ سفيرُ جمهوريةِ أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف،وعددٌ من منسوبي السفارة.حضرَ الحفلَ وكيلُ وزارةِ الخارجيةِ المساعد لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري،وعددٌ من أعضاءِ السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //20:43ت م0146