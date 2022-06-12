الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأَحْبَطَتِ المديريةُ العامةُ لمكافحة المخدرات محاولةَ تهريبِ (67,766) قرص إمفيتامين مخدِّرًا في الميناء الجاف بمنطقة الرياض،مخبَّأةً في شحنة فلاتر مضخَّاتِ مياه،وقَبَضَتْ على مستقبلها، وهو مقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر،والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.وجرى إيقافُه واتخاذُ الإجراءاتِ النظاميةِ بحقه،وإحالتُه إلى النيابةِ العامةِ.// انتهى //21:04ت م0147