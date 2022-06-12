الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسافتتحَ الأمينُ العامُّ لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر - اليوم - النسخةَ السادسةَ من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في العاصمة الرياض.وأوضحَ العبدالقادر - خلال كلمته في الحفل- أنَّ حجمَ الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة بلغَ 56 مليار ريالٍ بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى زيادة النمو في هذا القطاع، وتمثلُ بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط.ونوَّهَ بأنَّ اتحادَ الغرف يولي اهتمامًا كبيرًا بالامتياز التجاري لما له من أهمية اقتصادية كبرى، مفيدًا أنَّ المجلسَ يعتزمُ إنشاءَ نسخةٍ من المعرض في العديد من مدن المملكة خلال الفترة المقبلة.وشاركَ في النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي أكثرُ من 115 شركةً محليةً ودوليةً، منها شركات روسية وأمريكية وبريطانية وإندونيسية ومصرية وكويتية وبحرينية.ويشهدُ قطاعُ الامتياز التجاري في المملكة نموًّا وتطورًا كبيرًا، وتولي حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اهتمامًا بهذا القطاع،إذْ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات.وتأتي الشراكة الإستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسبُ مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع؛لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه هذا المعرض،الذي يتطلع المنظمون للمنتدى لجعله منصةً قويةً للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفُها أصحابُ الأعمالِ في مختلف القطاعات؛ حيث يشكلُ فرصةً ثمينةً لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري،وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة،والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة.// انتهى //21:25ت م0148