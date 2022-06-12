الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساختتمت مؤخراً مناوراتُ التمرين السعودي المصري "فيصل 12-2022م"، التي جرت في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، وذلك بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية المصرية.وحضرَ حفلَ ختامِ التمرين نيابةً عن سمو قائد القوات الجوية، نائبُ قائدِ القواتِ الجويةِ اللواءُ الطيَّار الركن طلال بن سليمان الغامدي، ومن الجانب المصري، نيابةً عن معالي قائد القوات الجوية المصرية، رئيسُ أركانِ القواتِ الجويةِ المصريةِ اللواءُ أركانِ حرب محمود عبدالجواد.وأشادَ اللواءُ الغامدي بنتيجة التمارين الإيجابية، التي جرت وفق أهداف تكتيكية مرسومة، حققت الفائدة العسكرية المرجوة لكلا الطرفين، مشيراً إلى أثر التمارين العميق في الانطلاق بالقوتين إلى مستوى عالٍ من الاستعداد والتأهُّب.ونَفَّذَتِ الأطقمُ الجويةُ عدداً من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، أثبت فيها الطيارون من كلا القوتين كفاءتَهم القتاليةَ العاليةَ، وقدرتَهم السريعةَ على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.الجديرُ بالذكر أنَّ القواتِ الجويةَ الملكيةَ السعوديةَ شَارَكَتْ بمنظومتي (ف15- إس اي)، و (ف15- سي)، وشَارَكَتِ القواتُ الجويةُ المصريةُ بمنظومتي (ف-16)، و (ميغ-29).// انتهى //21:29ت م0149