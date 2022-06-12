الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسنجحَ المنتخبُ السعودي الأولمبي في تحقيق الفوز على حساب نظيره الفيتنامي ( 2 - 0 )، في المباراة التي جمعتهما، ضمن دور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عامًا.واستطاعَ الأخضرُ الأولمبي مواصلةَ تألقه في هذه البطولة القارية، بتحقيق هذا الفوز بهدفين، في الدقيقتين 41 و65 عن طريق كل من هيثم عسيري وفراس البريكان، ليضرب موعداً في نصف نهائي البطولة،إذْ سيلاقي في ذلك الدور المنتخبَ الأسترالي.يُذكرُ أنَّ المنتخبَ الوطنيَّ الأولمبيَّ، قد قَدَّمَ مستوياتٍ مميزةً جدًا في هذا المحفل القاري، خاصة على المستوى الدفاعي، بالنظر إلى عدم استقباله أي هدف في 4 مباريات، ويتطلعُ مع المدرب الوطني سعد الشهري، إلى حصد لقب البطولة، والمضي قدماً نحو التحضير لمنافسات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.// انتهى //21:48ت م0152