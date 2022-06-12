أبها 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسضَبَطَتْ فرقُ المراقبةِ التابعةُ لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، مركبةً محملةً بخمسين كيساً من الفحم المحلي في محافظة محايل عسير،وهو ما يعدُّ مخالفاً لنظام حماية البيئة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمصادرة الفحم ومخالفة قائد المركبة.وكانت فرق المراقبة ضبطت في وقت سابق مركبة بها عدة أطنان من الحطب المحلي في محافظة تنومة وتم التعامل معها وفق النظام.من جهة أخرى, وبناء على بلاغ من أحد المواطنين تم الكشف عن وجود كميات كبيرة من الحطب في أجزاء متفرقة من سفوح جبل مدى بقرية حوية، حيث تقومُ عمالةٌ مجهولةٌ بقطع الشجر الأخضر، وإنزاله من الجبل ، وجاري العمل على استعادة الحطب والبحث عن المتسبب في هذه الجريمة بحق البيئة.// انتهى //21:59ت م0154