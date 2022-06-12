الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستختتمُ مساء غد (الاثنين) منافساتُ بطولةِ نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022 على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بحضورِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة،ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وتجمعُ المباراةُ النهائية لفئة 15 عامًا، فريقي متوسطة الفرسان من منطقة الرياض ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية، تليها المباراة الثانية لفئة 18 عامًا،التي تجمع فريقي ثانوية الرازي من محافظة جدة، وثانوية طيبة من منطقة الرياض.وتأهلُ فريقُ متوسطة الفرسان إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه فريقَ متوسطة سيبويه من القصيم بثلاثة أهداف دون مقابل،فيما تأهلَ فريقُ متوسطةِ تحفيظِ القرآنِ الكريمِ من المنطقة الشرقية بعد تجاوزه متوسطةَ صهيبٍ الرومي من المنطقة الشرقية بهدفين مقابل هدف، وذلك في دور نصف النهائي.في حين تأهلَ فريقُ ثانويةِ الرازي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق ثانوية عبدالله بن حميد من منطقة القصيم بهدفين دون مقابل، فيما تأهلَ فريقُ ثانويةِ طيبة إلى المباراة النهائية بعد تخطيه فريقَ ثانويةِ القيصومة من المنطقة الشرقية بأربعة أهدف دون مقابل.ويُعَدُّ دوري المدارس أحدَ مشاريع وزارة الرياضة الذي تُنَفِّذُهُ بالتعاون مع وزارة التعليم،للعام الثالث وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ،إذْ بدأَ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينةً ومحافظةً بالمملكة، شَارَكَ فيه أكثرُ من 150 ألف طالبٍ؛يمثلون 15476 فريقاً من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.// انتهى //22:00ت م0155