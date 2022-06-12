الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبلَ الأمينُ العامُّ للمركزِ العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري-اليوم في مقر المركز - وفدًا من أعضاء مجلس الشورى ،ضَمَّ عضوَ لجنةِ الشؤونِ الخارجيةِ عساف أبوثنين، ورئيسَ لجنةِ النقلِ والاتصالاتِ هزاع القحطاني، وعضوَ لجنةِ الشؤونِ الخارجيةِ السفيرَ عبدالله العيفان، وعضوَ لجنةِ الشؤونِ الأمنيةِ الدكتورة مستورة الشمري.وجرى خلال اللقاء بحثُ سُبلِ التعاونِ في مكافحة الفكر المتطرف.واطَّلَعَ الوفدُ خلال الزيارة على إستراتيجيات عمل (اعتدال)، وقام بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تَعَرَّفَ خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يجري بناؤُها وتطويرُها داخل المركز،بعدها التقطت الصورُ التذكاريةُ،وتُبُودِلَت الهدايا.// انتهى //22:11ت م0157