الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأَعْلَنَتِ اللجنةُ الفنيةُ للمسابقات والبطولات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، فتراتِ تنسيق وتسجيل اللاعبين السعوديين والأجانب والمواليد،وفترات انتقال اللاعبين السعوديين بنظام 28 سنة و 32 سنة، للموسم الرياضي القدم 2022 – 2023م.وسيكونُ تنسيقُ اللاعبين السعوديين لجميع الفئات للفترة الأولى بدايةً من تاريخ 30 يونيو الجاري 2022م حتى 25 أغسطس المقبل 2022م، فيما ستكونُ الفترةُ الثانيةُ من 1 يناير 2023 م حتى يوم 15 من الشهر نفسه، وبحد أقصى 5 لاعبين من كل فئة فقط لتلك الفترة.ومن المقرر أن تكون الفترة الأولى للاعبين السعوديين والأجانب والمواليد موحدةً لأندية الممتاز والدرجة الأولى،بدايةً من 17 يوليو 2022م حتى 18 أغسطس 2022م، فيما ستكونُ الفترةُ الثانيةُ لأندية الدوري الممتاز بدايةً من 3 ديسمبر 2022 م حتى 15 يناير 2023 م، بينما ستكونُ لأندية دوري الدرجة الأولى من 1 ديسمبر 2022 م حتى 31 من الشهر نفسه،وخلال نفس هذه الفترات تسجيل اللاعبين المواليد لأندية الممتاز والأولى، فيما سيكونُ تسجيلُ اللاعبين المواليد للفئات السنية: (شباب - ناشئين - أشبال - براعم - صغار) متاحًا طوال الموسم الرياضي.وجَاءَتْ فتراتٌ انتقال اللاعبين بنظامي 28 و 32 سنة ميلادية ابتداءً من فترة تقديم طلبات اللاعبين الراغبين بالانتقال من 17 يوليو 2022 م حتى يوم 30 من نفس الشهر،ثم ستكونُ فترةُ إبلاغ الأندية بأسماء اللاعبين الراغبين بالانتقال في يوم 31 من الشهر نفسِه، وبعدها ستكونُ فترةُ تقديم الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين المنتقلين من نفس اليوم َحتى يوم 9 أغسطس 2022م.وسيتمُّ فتحُ مظاريفِ اللاعبين يوم 10 أغسطس 2022م، قبل إعطاء الأندية مهلة لإبقاء اللاعبين بنظام 28 سنة من تاريخ 10 - 15 أغسطس 2022 م، وأخيراً سيكونُ تسجيلُ اللاعبين المنتقلين بنظامي 28 و 32 سنة من 16 حتى 21 أغسطس 2022م.// انتهى //22:11ت م0158