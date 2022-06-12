الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسبحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، احتفى مركزُ التدريب العدلي اليوم، بالخريجين والخريجات لعام 1443هـ، البالغِ عددُهم 533 خريجاً منهم 320 من الرجال و213 من النساء.وأوضحَ مديرُ عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني أن مركزَ التدريب العدلي يفخرُ بدوره في تطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج نوعية متطورة، وتمكين الشركاء عبر إطار معرفي ومعايير حاكمة وضابطة للوصول إلى منتج عدلي فائق الموثوقية.وأكدَ سعيَ المركزِ إلى أن يصبحَ مرجعاً فنياً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي؛ليسهمَ بشكل فعّال في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، والارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها،إضافة إلى دوره في رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.وأفادَ القرني أنَّ المركز حقَّقَ العديدَ من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية مثل؛أدوات القراءة القانونيةللنص النظامي،وأدوات وأنشطة التمهير القانوني،وحقيبة مهارات البناء القانوني،ودليل إدارة عمليات التدريب،وغيرِها من المنتجات التي يجري العمل عليها حالياً.يُذكرُ أنَّ مركزَ التدريبِ العدليّ أحدُ مبادراتِ وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة،وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني،كما يعملُ المركزُ على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.// انتهى //22:25ت م0160