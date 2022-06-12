جدة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسقبضت شرطة محافظة جدة على ستة أشخاص (مواطن وثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية) ارتكبوا حادثة جنائية، تمثلت في إيقاف أحد الوافدين أثناء قيادته مركبة نقل تحتوي على بضاعة تُقدر قيمتها بمبلغ ( مائتين وخمسين ألف ريال ) والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة المركبة وما تحتويه، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واسترداد المسروقات.// انتهى //00:05ت م0001