القاهرة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واستغلب فريق الأهلي على فريق المصري بالسلوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب "السلام" بالقاهرة، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2021.وبهذه النتيجة, تأهل الأهلي إلى دور الـ 16 للبطولة.وفي منافسات الدور ذاته، حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا على فريق المنصورة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليتأهل بهذا الفوز إلى دور الـ 16 للبطولة.//انتهى//00:07ت م0002