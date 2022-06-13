جدة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد روبرت غولوب رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //01:33ت م0008