عواصم 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسفاز المنتخب الإسباني على ضيفه التشيكي بهدفين دون رد أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، على ملعب لاروزاليدا بمدينة ملقا.سجل هدفي إسبانيا كارلوس سولير في الدقيقة (24) وبابلو سارابيا في الدقيقة (75). وبهذا الانتصار رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد التشيك عند 4 نقاط في المركز الثالث. وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب سويسرا على ضيفه منتخب البرتغال بهدف دون رد بملعب جنيف، سجله هاريس سفروفيتش قبل اكتمال الدقيقة الأولى ليصنف كأسرع أهداف دوري الأمم الأوروبية بحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) . وبهذه النتيجة حصد منتخب سويسرا أول 3 نقاط في المجموعة، وبقي في آخر الترتيب، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني.وفاز المنتخب النرويجي على ضيفه المنتخب السويدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة للمستوى الثاني، سجل أهداف النرويج إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (10 و 54 من ركلة جزاء)، والكسندر سورلوث (77)، بينما سجل هدفي السويد ايميل فورسبيرغ (62) وفيكتور جيوكيرس (90). ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، وتوقف رصيد السويد عند 3 نقاط في المركز الثالث.ولحساب المجموعة الرابعة للمستوى الثالث، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على نظيره منتخب جبل طارق بأربعة أهداف دون رد، سجلها كل من بوبان موفسكي في الدقيقتين (14 و16) وإينيس بردهي (4) وداركو تشورلينوف (31). ويتصدر منتخب جورجيا ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، ويحل منتخب مقدونيا الشمالية ثانيا بسبع نقاط، ثم بلغاريا في المركز الثالث بثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة لجبل طارق في المركز الأخير.ولحساب المجموعة الثانية للمستوى الثالث، فاز منتخب اليونان على منتخب كوسوفو بهدفين دون رد، ليحافظ على صدارة المجموعة التي شهدت تعادل إيرلندا الشمالية مع منتخب قبرص بهدفين لكل فريقويتصدر منتخب اليونان المجموعة برصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة ومتفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب كوسوفو، فيما يتواجد منتخبا أيرلندا الشمالية وقبرص في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.وضمن مباريات الجولة الرابعة تعادل منتخبا جورجيا وبلغاريا دون أهداف، وفاز منتخب مالطا على نظيره سان مارينو بهدف دون رد، وتعادل منتخبا سلوفينيا وصربيا بهدفين لكل فريق.// انتهى //02:00ت م0009