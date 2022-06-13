المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //03:00ت م0010