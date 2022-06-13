عام / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس
الاثنين 1443/11/14 هـ الموافق 2022/06/13 م واس
المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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