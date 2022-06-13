الجزائر 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي إدريس دوكوني الدكير الذي يزور الجزائر حاليًا، وبحثا علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.كما استعرض الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات الوضع الأمني في أفريقيا لا سيما في منطقة الساحل والصحراء على ضوء التحديات التي يفرضها انتشار التهديد الإرهابي والإجرام العابر للأوطان في هذه المنطقة.// انتهى //05:21ت م0013