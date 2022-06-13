إسلام آباد 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف تركيز حكومته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين قطاع التعليم وتوفير فرص العمل للشباب.وتحدثت عن تأهب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في باكستان تحسبا لحدوث فيضانات وسيول مع توقعات هطول الأمطار الموسمية بغزارة أكثر خلال شهر يوليو المقبل.وتطرقت إلى تطورات الوضع الأمني في أفغانستان المجاورة التي شهدت ثلاثة تفجيرات متتالية في ولايات قندوز وبدخشان وكونا أسفرت عن سقوط ضحايا.وسلطت صحف باكستان الضوء على اتفاق باكستان والصين على مواصلة التعاون الثنائي في مجالات التقنية الحديثة والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //05:31ت م0014