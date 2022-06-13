طوكيو 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 43ر735 نقطة أو 64ر2% ليصل إلى 86ر27088 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 04ر39 نقطة، أو01ر2%، ليصل إلى 05ر1904 نقطة.// انتهى //06:46ت م0017