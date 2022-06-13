واغادوغو 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسقُتِل ستة أشخاص على الأقل إثر هجوم لمسلحين على بلدة ألغا الواقعة في محافظة بام شمال بوركينا فاسو.ووفق مصادر أمنية فإن الهجوم نفذه مسلحون ينتمون لحركات متطرفة، حيث هاجموا قرية بولونغا وموقعًا للتنقيب عن الذهب في ألغا ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.وأفادت المصادر بأن المسلحين أحرقوا منازل ونهبوا ممتلكات في موقع للتنقيب عن الذهب، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن عدد من الضحايا دون تحديد حصيلة دقيقة.// انتهى //07:03ت م0019