الدمام 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسنفذت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام الجاري 19884 ساعة تطوعية من خلال 108 فرص تطوعية عبر خارطة برامج تطوعية واسعة.وشملت الأعمال التطوعية التي شارك فيها 644 متطوعا ومتطوعة، المجال التقني التعليمي والتدريبي والتنظيمي والإعلامي والاجتماعي والثقافي والخدمي إلى جانب التطوع في المجال البيئي، بهدفتعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أوساط منسوبي ومنسوبات التعليم، وذلك ترجمة لرسالة وزارة التعليم من خلال إنشائها "لوحدة العمل التطوعي" والتي ترمي إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.// انتهى //07:21ت م0020