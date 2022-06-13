المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأقامت منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة لقاءً بعنوان " أخلاقيات العمل التطوعي " قدمه مستشار التواصل المؤسسي لمراكز الأعمال بجامعة الملك فيصل الدكتور صالح محمد التركي وذلك عبر الاتصال المرئي.وتحدث التركي عن العمل التطوعي وفوائده وبأنه جهد فردي أو جماعي يهدف إلى منفعة عامة دون مقابل أو أجر والالتزام بالوقت والعمل لصالح المجتمع والجهة المنفذة وأخلاقياته التي تتضمن العطاء والإخلاص والأمانة والتعاون والالتزام وكذلك حقوق المتطوع وواجباته ومكونات العمل التطوعي، مستعرضا قائمة المنصات التطوعية السعودية منها "إحسان" و"التطوع الصحي" و"المنصة الوطنية للعمل التطوعي" وجمعية "طوع للعمل التطوعي" وبرنامج "دروب التطوعي" وغيرها ، بالإضافة إلى منظمات التطوع منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف )، وفرقة العمل المعنية بالصحة العالمية، ومنظمة تغذية أمريكا، ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، ومنظمة الغذاء من أجل الفقراء، ومنظمة نوادي البنين والبنات ،وجمعية صناعة النوايا الحسنة الدولية.واختتم اللقاء بمداخلات واستفسارات المشاركين في اللقاء .// انتهى //07:33ت م0021