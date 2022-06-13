تاروت 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واستنطلق منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين في نسختها الأولى اليوم، بمشاركة 7 أندية وهي النور والخليج والصفا والمحيط والابتسام والحزم والخويلدية، حيث تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بجزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.وسيشهد أول أيام البطولة إقامة 6 مواجهات، حيث يلتقي الخليج بالحزم عند الساعة 5:00 مساءً، وبعدها يلتقي الصفا مع الخويلدية عند 5:45 مساءً، ويتواجه المحيط مع الابتسام عند 6:30 مساءً، وفي تمام 7:15 مساءً يلتقي النور مع الحزم، ثم الخليج مع الابتسام عند 8:00 مساءً، في حين تكون آخر المواجهات بين فريقي الصفا والمحيط عند 8:45 مساءً.وعلى مستوى الكبار، من المقرر أن تنطلق البطولة بنسختها الثالثة يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يونيو 2022م، وذلك بمشاركة 4 أندية وهي النور والخليج والصفا والثقبة، وتستمر منافساتها لمدة ثلاثة أيام متتالية.يذكر أن النظام الدولي للبطولات الشاطئية ينص أن تلعب المباريات بنظام الأشواط، حيث يتم لعب شوطين بواقع 10 دقائق لكل شوط، وفي حالة التعادل بنتيجة شوط لكل فريق، يتم اللجوء إلى شوط ثالث يلعب بطريقة لاعب واحد في مواجهة حارس المرمى، علماً بأن الشوط لابد أن ينتهي بفوز أحد الفريقين، حيث أنه عند التعادل يتم تمديد الوقت لحين تسجيل الهدف الذهبي لحسم نتيجة الشوط.// انتهى //08:33ت م0022