الطائف 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسقدمت صحة الطائف من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى ميسان العام خدماتها لـ 11381 مستفيداً, خلال الربع الأول للعام 2022م.وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 6393، والعيادات الخارجية 4988، والتنويم 292 مريضاً, وعمل 1507 فحوصات إشعاعية, وأجري 18254 فحصاً مخبرياً و 57 جلسة غسيل كلوي، وعدد زيارات الرعاية المنزلية 168, وصرف 6761 وصفة طبية, وذلك خلال نفس الفترة.// انتهى //09:09ت م0024