القاهرة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية، بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، وتشديده على أهمية حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة، بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كمًا ونوعًا.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري مع وزير خارجية لاتفيا، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت صحف الاثنين إلى المحادثات التي أجرها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، وتناولت سبل تعزيز التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتطرقت صحف القاهرة إلى اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتناول مستجدات الأوضاع في اليمن.// انتهى //09:29ت م0026