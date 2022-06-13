جدة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في مكتبه أمس، المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المنظمة الدكتور إلتج أدرهولد.ورحب الأمين العام للمنظمة بالاهتمام المستمر الذي توليه ألمانيا لنشاطات منظمة التعاون الإسلامي.من جانبه أكد المبعوث الخاص على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي على الصعيد الدولي.واستعرض الجانبان مجالات التعاون القائم، وتعزيز الحوار والتعاون الثنائي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:11ت م0027