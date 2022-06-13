الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأربعاء المقبل حفل تخريج الدفعة الـ (61) من طلاب جامعة الملك سعود ، وذلك في ملعب الجامعة ( مرسول بارك ) بالمدينة الجامعية بالدرعية.وأعرب معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته هذا الحفل، مبينًا أنه يأتي ضمن اهتمام سموه المستمر بالجامعة.وبلغ عدد الطلاب المتخرجين في الدفعة (61) 6521 طالباً في مختلف التخصصات والدرجات العلمية: دكتوراه، زمالة، ماجستير، بكالوريوس، دبلوم عالي، دبلوم، مشارك، وذلك بواقع 110 في درجة الدكتوراه ، والزمالة 50، والدبلوم العالي 38، والماجستير 717، والبكالوريوس 4873، بينما بلغ إجمالي المتخرجين في برامج درجتي الدبلوم 384 والمشارك 349 .// انتهى //10:21ت م0028