نيودلهي 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8084 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 43.230.101 حالة.وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 524.771 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.657.335 حالة.// انتهى //10:34ت م0033