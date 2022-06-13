جازان 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسرأس صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة الدفاع المدني اليوم، الاجتماعَ الدوري للجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات المحاضر السابقة، والخطط المعدة للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بالمنطقة، وأعمال الرقابة والصيانة وتصريف السيول على طرق المنطقة من خلال المزلقانات والعبارات والكبار، وتفعيل دور اللجنة المكلفة بإيجاد مواقف خارج المدن والمحافظات مخصصة لناقلات المواد البترولية، والعمل على متابعة لجنة المباني الآيلة للسقوط لكافة المهام والأعمال المناطة بها.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الاجتماع وما تضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول بما يمكن الجميع من التعامل السريع مع الحوادث وإخماد الحرائق ومتابعة جريان السيول، موجهًا بتضافر الجهود والتنسيق بين الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى الجميع وتوفير كل ما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.وشدد سموه على أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.// انتهى //11:03ت م0035