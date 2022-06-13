مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واستفقّد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أعمال اللجان الإدارية الموسمية بمراكز "الخدمات العامة بالشميسي، التنعيم، البهيته" بمنطقة مكة المكرمة لمتابعة أعمال اللجان الإدارية الموسمية، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.وأكد الفريق اليحيى ضرورة الحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجان الإدارية الموسمية في حينه.// انتهى //11:04ت م0036