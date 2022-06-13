عام / 296 مستفيدًا من خدمات وحدة جراحة وقسطرة القلب بمستشفى حفر الباطن
الاثنين 1443/11/14 هـ الموافق 2022/06/13 م واس
حفر الباطن 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واس
قدّمت صحة حفر الباطن خدماتها لعدد من المستفيدين من خدمات وحدة جراحة وقسطرة القلب والذي بلغ عددهم 296 مستفيدًا وذلك منذ بداية العام 2022م, حيث بلغ عدد الحالات الطارئة 130 ، والإجراءات التداخلية لكهرباء القلب 25, متضمنة تركيب أجهزة ودراسة كهربائية وعمليات كي.
وأضافت أنها دعمت وحدة قسطرة القلب بالمستشفى بعدد 6 استشاريين "استشارييّن قسطرة قلبية، واستشارييّن قلب، واستشاري باطنية قلب, واستشاري جراحة قلب".
// انتهى //
11:17ت م
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