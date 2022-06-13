حفر الباطن 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسقدّمت صحة حفر الباطن خدماتها لعدد من المستفيدين من خدمات وحدة جراحة وقسطرة القلب والذي بلغ عددهم 296 مستفيدًا وذلك منذ بداية العام 2022م, حيث بلغ عدد الحالات الطارئة 130 ، والإجراءات التداخلية لكهرباء القلب 25, متضمنة تركيب أجهزة ودراسة كهربائية وعمليات كي.وأضافت أنها دعمت وحدة قسطرة القلب بالمستشفى بعدد 6 استشاريين "استشارييّن قسطرة قلبية، واستشارييّن قلب، واستشاري باطنية قلب, واستشاري جراحة قلب".// انتهى //11:17ت م0038