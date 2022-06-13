أبها 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأجرت صحة عسير 500.596 فحصًا مخبريًا في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بعسير خلال العام 2021م, مبينة أن المختبر وبنك الدم استقبل 24404 عينات فحص وبلغ عدد المتبرعين بالدم 360 متبرعًا وذلك خلال شهر 2021/9م.وبلغ عدد الوحدات المسحوبة 620، والأكياس المصروفة 300، وتنفيذ 6 حملات للتبرع بالدم، وتأمين 192 جهازًا للفحوصات الطبية بمختلف أقسام المختبر.يُذكر أن المختبر جرى اعتماده من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".// انتهى //11:47ت م0039