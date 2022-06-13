ينبع 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن رفع السعة السريرية لطوارئ مستشفى ينبع العام إلى 26 سريرًا مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية، حيثُ جرى إضافة 6 أسرّة جديدة ليصل الإجمالي إلى 26 سريرًا.وأوضح التجمع أن القسم يضم طواقم طبية متخصصة وإدارية وفنية مساندة، ويحتوي على الاستقبال وفرز الحالات والكشف السريع والعناية الفائقة والعزل التنفسي والصيدلية والمناطق المخصصة لاستقبال الحالات الصفراء والخضراء والحمراء وأشعة ومختبر وغيرها.// انتهى //11:48ت م0040