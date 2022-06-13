مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، أمس, بتأهيل كشافيها للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.وأوضح رئيس النشاط الكشفي بالإدارة زياد حسن قدير، أن الإدارة تُقيم هذا المعسكر التدريبي بمركز التدريب الكشفي بالعزيزية بمشاركة 130 كشافاً من مرحلة الكشاف المتقدم من أجل تأهيلهم لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات التي ستُسهم في تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام.وأفاد قائد المعسكر التدريبي فايز الشهري أن برنامج المعسكر التدريبي يتناول جزأين نظري وعملي في العديد من الموضوعات ومن أهمها الإطفاء والإخلاء، والخرائط الإرشادية، والمسح والإرشاد، واستخدام الخرائط، وتحديد المواقع لإرشاد الحجاج، والإسعافات الأولية وتشمل الحروق والكسور وطرق الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى محاضرة تتناول فن التعامل مع ضيوف الرحمن.// انتهى //11:51ت م0042