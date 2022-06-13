الدمام 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساحتفى مركز التأهيل الشامل بالدمام أمس، بتخريج الدفعة الـ 45 لمتدربي قسم التأهيل المهني للعام 1443هـ، والبالغ عددهم 63 خريجًا، بحضور مدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل.وتضمنت فعاليات الاحتفاء مسيرة الخريجين، ومعرضًا مصاحبًا يستعرض جهود الخريجين في مشاريعهم وتجاربهم العملية، وتكريم المتدربين الخريجين.ونوه المقبل بأولويات برامج الوزارة المرتبطة بالتحول الوطني، وتأهيل وتمكين المستفيدين، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتدريبهم بما يتناسب مع إمكاناتهم من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المتنوعة، والمتوافقة مع قدراتهم، لحصولهم على فرص عمل تتوافق مع نوع وشدة إعاقتهم، لضمان استقلاليتهم وتحقيق اندماجهم اجتماعيًا.يذكر أن التخصصات المهنية للخريجين، شملت الحاسب الآلي، والاتصالات الإدارية، والكهرباء العامة، والنجارة العامة، والتمديدات الصحية، والزراعة، والتدريب بالمجتمع الخارجي.// انتهى //11:53ت م0043