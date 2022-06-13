الكويت 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر34 نقطة ليبلغ مستوى 15ر7433 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر0%.وجرى تداول 167 مليون سهم عبر 11712 صفقة نقدية بقيمة 2ر46 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر34 نقطة ليغلق عند مستوى 06ر5812 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 59ر0% جراء تداول 2ر89 مليون سهم من خلال 4464 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 ملايين دينار.كما تراجع مؤشر السوق الأول 9ر34 نقطة لينهي تدولاته عند مستوى 39ر8225 نقطة بنسبة 42ر0% من خلال تداول 8ر77 مليون سهم عبر 7248 صفقة بقيمة 8ر35 مليون دينار.// انتهى //13:58ت م0063