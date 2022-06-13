الخرطوم 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسرحبت السودان بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس قوندبرغ بموافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.وأوضحت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، أنها تتابع باهتمام مجريات الأحداث في اليمن وتدعو بشكل متكرر لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.وثمنت الوزارة جهود المبعوث الخاص في اليمن ومثابرته في المحافظة على الهدنة الأممية والنجاح في تمديدها، مشيدة بالمبادرات الدبلوماسية لدول المنطقة وخاصة مبادرات المملكة العربية السعودية، واستضافة سلطنة عمان للحوار بين الأطراف وتسهيل.وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة العمل على جعل الهدنة دائمة وأن تكون سبباً في تهيئة الأجواء لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.// انتهى //14:08ت م0066