لندن 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأجرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيرها الأيرلندي سيمون كوفيني.وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع في إقليم أيرلندا الشمالية، إضافة إلى التعديلات التي تنوي الحكومة البريطانية إجراءها على البروتوكول الذي ينظم التجارة والنقل في الإقليم بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.وقالت تروس في بيان عقب الاتصال: "تحدثت إلى سيمون كوفيني حول مشروع القانون الذي سنعلنه اليوم لحماية السلام والاستقرار في أيرلندا الشمالية والحفاظ على اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة)".وأضافت "سنبقى منفتحين على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكن لا يمكننا الانتظار لإصلاح المشكلات التي تواجه شعب أيرلندا الشمالية".// انتهى //14:09ت م0067