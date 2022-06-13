بريدة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية الجهود التي تبذلها جمعيات البر الخيرية بالمنطقة، وما تحظى به من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، منوهاً بالأدوار التي تقوم بها الجمعيات من أعمال خيرية لخدمة المستهدفين من برامجها، مثمناً جهود جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة ودورها الخيري بما يعود بالنفع والفائدة المجتمع.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم , محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، يرافقه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بعنيزة (خير)، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله آل أبو سباع.واطلع سموه على خطط مجلس إدارة الجمعية المستقبلية وطموحاته، معبرًا عن شكرهم على جهودهم الخيرة، وما يقومون به من أعمال جليلة لخدمة المجتمع.// انتهى //14:17ت م0068