الدمام 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الجمعيات المتخصصة التي يتم إقامتها تضيف كثيراً للوطن في مختلف المجالات خاصة اذا كانت تضم خبرات متخصصة في جميع المجاملات وهي بلا شك اضافة يجب دعمها لمساعدتها على أداء رسالتها .وقال خلال استقباله بمكتبه اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي، "إن الوطن يعيش جوانب مشرقة في ظل قيادة حكيمة جعلت المواطن هدفها الأول وحرصت على تنمية وتقدم مواطنيه وتمكينهم ليكونوا متميزين في جميع المجالات، لذلك يجب على كل من يستطيع إبراز ما نعيشه في وسائل الإعلام المختلفة المشاركة وإظهار هذا التقدم والتطور للعالم" .من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الشهري شرحاً عن الجمعية وأهدافها والتي تضم أعضاء يمتلكون خبرات متراكمة تعمل على رفع صوت الحق والدفاع عن الوطن ومكتسباته ضد كل من يحاول المساس به والمشاركة في وسائل الإعلام العربية والعالمية لإبراز ما يعيشه الوطن من نمو وتقدم وحضارة، مشيراً إلى أن الجمعية تأسست بمبادرة من عدد من الخبراء السعوديين في مختلف المجالات لتكون منبراً فاعلاً للقاءات الفكرية والعلمية والثقافية والسياسية والاستراتيجية والإعلامية والتدريب المتخصص في مختلف المجالات، وتتمحور رسالتها حول المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والمجتمعية، والدفاع بمهنية ومسؤولية في مختلف وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عـن الدين والمليك والوطن، وبذل كل الجهود لتحقـيق أمن واستقرار المملكة.يُذكر أن الجمعية تضم نخبة من الخبراء العسكريين والمدنيين من مختلف القطاعات في المملكة وعدد من أعضاء مجلس الشورى وأساتذة الجامعات والمفكرين وذوي الخبرة في مجالات العلوم السياسية والإعلامية والاستراتيجية والفكرية والأمنية والاجتماعية والقانونية والإدارية.// انتهى//14:25ت م0069